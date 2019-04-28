В поселок Алексеевское доставлен Благодатный огонь

(Казань, 28 апреля, «Татар-информ»). В Пасху прихожане храма Воскресения Христова поселка Алексеевское встречали прибытие Благодатного огня, пишет газета «Заря».

Верующие принесли в храм лампады, свечи, а некоторые даже фонари, чтобы принести его в свои дома. Также огонь будет доставлен во все храмы Алексеевского благочиния.

Ранее Благодатный огонь спецрейсом был доставлен в Москву из Иерусалима, а уже оттуда в Казань. В аэропорту священнослужители республики имели возможность привести частичку этого пасхального чуда в свои храмы.

В Алексеевское Благодатный огонь доставил благочинный Алексеевского округа, протоиерей Павел Чурашов.

«Это великое чудо, и мы сегодня счастливы от того, что стали сопричастны великому чуду – встрече Благодатного огня на славной Алексеевской земле. Всех с праздником Светлой Пасхи!» – поделилась прихожанка Маргарита.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что пасхальные службы в храмах Елабуги собрали сотни горожан.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.