Чистопольцы высадили на набережной Камы молодые березы и сосны

(Казань, 28 апреля, «Татар-информ»). В рамках природоохранной республиканской акции «День посадки леса» жители Чистополя высадили молодые деревья, пишут «Чистопольские известия».



Высадка саженцев, которые предоставило чистопольское лесничество, состоялась на набережной Камы. Их высадили на территории между лодочной станцией и парком на набережной. В акции приняли участие более ста чистопольцев – работники администрации, бюджетных организаций, сотрудники МЧС и другие.





К акции присоединился и глава Чистопольского района Дмитрий Иванов. Всего было высажено 90 берез и 120 сосен.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что активисты высадили в Набережных Челнах рябины, липы и хвойные деревья.

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