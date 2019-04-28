Дамир Фаттахов о Combonation: Здесь нет проигравших, все, кто сегодня здесь, — победители

(Казань, 28 апреля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Международный фестиваль по брейкингу и стрит-арту Combonation в Казани посетил министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

«Я всех приветствую от имени молодого министерства — в Татарстане решением Президента РТ Рустама Минниханова с прошлого года у молодежи есть свое министерство. Я надеюсь, что у нас будет хороший контакт, наша задача вас [молодежь] слушать, услышать, понимать и говорить с вами на одном языке, чтобы мы могли все ваши запросы и идеи воплощать в жизнь», — сказал Дамир Фаттахов.

Министр также отметил атмосферу на Combonation и пожелал, чтобы победил сильнейший. «Здесь нет проигравших. Все кто сегодня здесь, они все — победители», — заявил Фаттахов.

Он был рад приветствовать всех гостей фестиваля из других стран в Татарстане. «Татарстан — крутая республика, Казань — крутой город, мы всегда вам рады», — добавил министр по делам молодежи РТ

Как рассказал Фаттахов, его дочь Сабина танцует в стиле Dancehall, поэтому он имеет представление об уличных субкультурах.

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