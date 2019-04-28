Российский пловец выиграл 50-метровку на спине на этапе Серии чемпионов в Китае

(Казань, 28 апреля, «Татар-информ»). Российский пловец Климент Колесников выиграл заплыв на дистанции 50 метров на спине на первом этапе Серии чемпионов, сообщает РИА Новости.

Колесников проплыл 50-метровку за 24,58 секунды. Вторым финишировал Роберт Глина из Румынии, третий результат показал американец Майкл Эндрю.

Другой российский пловец Владимир Морозов стал вторым на той же дистанции, но вольным стилем. Россиянина опередил британец Бенджамин Прауд, третье место — у ранее упомянутого Майкла Эндрю.

Соревнования проходят в Гуанчжоу в Китае.

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