Опрос: Туристы считают «Мону Лизу» самой разочаровывающей достопримечательностью Европы

(Казань, 28 апреля, «Татар-информ»). Туристы считают картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза» самой разочаровывающей достопримечательностью Европы, следует из опроса британской авиакомпании easyJet. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал Sky News.

На втором месте в рейтинге — чекпойнт «Чарли», пограничный контрольно-пропускной пункт на улице Фридрихштрассе в Берлине, созданный после разделения города Берлинской стеной. Тройку наиболее разочаровывающих достопримечательностей замкнул фонтан «Писающий мальчик» в Брюсселе.

В топ-5 также вошли кабаре «Мулен Руж» в Париже и статуя Русалочки в Копенгагене.

Согласно опросу, туристов также часто разочаровывают Эйфелева башня в Париже, Испанская лестница в стиле барокко и фонтан Треви в Риме, Лувр и Пизанская башня.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.