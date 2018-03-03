Татар-информ

28 апреля 2019, 17:08

Спорт

УНИКС завершил регулярный чемпионат победой в Польше

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Спорт

УНИКС завершил регулярный чемпионат победой в Польше

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

В конце следующей недели УНИКС на своей площадке стартует в четвертьфинале плей-офф Единой лиги ВТБ.

(Казань, 28 апреля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня завершился регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ. В последнем туре в польской Зеленой Гуре казанцы обыграли одноименную команду со счетом 82:73. Таким образом, с 21 победой и 5 поражениями УНИКС стартует в плей-офф со второй позиции.

Польская команда впервые приняла участие в чемпионате Единой лиги ВТБ, финишировав в новом для себя турнире на 12-м месте: ниже только «Парма» и «Цмоки-Минск». То есть что для гостей, что для хозяев эта встреча не имела никакого турнирного значения. Что предполагало открытый, искрометный баскетбол на публику и отработку тактических заготовок.

Казанцы выставили сегодня такой стартовый состав: Павел Сергеев, Реймар Морган, Трент Локетт, Морис Ндур и Евгений Колесников. Не попали в заявку Костас Каймакоглу и Джамар Смит.

Первая четверть прошла под диктовку поляков, сразу забивших три дальних броска, 11:2. Гости за пять минут смогли набрать всего 2 очка усилиями Моргана. После появления на площадке Пиеррия Хенри, наконец-то оклемавшегося от травмы, игра изменилась, 13:8 после броска Моргана. Но хозяева не позволили казанцам догнать себя, 24:13. Уж очень хорошо поляки реализовывали свои двух- и трехочковые броски, 26:15 по итогам первой четверти.

Во второй четверти хозяева играли столь же успешно, но гости заметно поправили статистику бросков, реализовав за период 4 дальних броска. Очень хорош под щитом был Ндур. Проигрывая 13 очков, 38:25, к концу первой половины УНИКС смог переломить ход матча. Ндур и Морган возглавили погоню, 44:41 по итогам первой половины. Подбор выигрывали хозяева, 22:13, но казанцы играли гораздо аккуратнее, допустив всего одну потерю против 11 у хозяев.

Ключевой в итоге стала третья четверть, в которой за пять с лишним минут поляки поначалу сумели набрать всего два очка. Вышедший на замену Андрей Кощеев впервые в матче вывел гостей вперед, 44:45. Рывок гостей 11-0! УНИКС оторвался на 9 очков, 48:57. За счет трехочковых попаданий поляки сумели сократить отставание до трех очков, 54:57, 59:62. Но постоянные потери, 2-16, перехваты казанцев, 1-9, не позволили хозяевам вернуться в игру.

И хотя в начале заключительной четверти преимущество УНИКСа было невелико, 63:66, но инициативу из своих рук казанцы не упускали. Вскоре счет стал 67:80. Дело сделано, казанцы на мажорной ноте завершили регулярный чемпионат.

В конце следующей недели — точные даты будут известны завтра — УНИКС на своей площадке стартует в четвертьфинале плей-офф Единой лиги ВТБ двумя матчами с таллинским «Калевом».

«Зелена Гура» (Зелена Гура, Польша) — УНИКС (Казань, Россия) — 73:82 (26:15, 18:26, 17:25, 12:16). Самые результативные: «Зелена Гура» — Старкс (21), Планинич (13); УНИКС — Ндур (17), Морган (14+7 подборов), Эджим (11).

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