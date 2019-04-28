Медведев поручил Минстрою РФ вместе с Миннихановым проработать меры повышения спроса на новое жилье

(Казань, 28 апреля, «Татар-информ»). Минстрой РФ совместно с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым должен в течение месяца проработать меры стимулирования спроса на строящееся жилье, в том числе и за счет снижения ставки ипотечных кредитов. Соответствующее поручение ведомству дал Премьер-министр России Дмитрий Медведев, следует из документа, опубликованного на сайте Правительства страны.

«Проработайте совместно с Минфином России, АО “Дом.РФ” и президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым (руководителем рабочей группы Государственного совета РФ по направлению “Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда”) и представьте в правительство РФ предложения по дополнительным мерам стимулирования спроса на строящееся жилье, в том числе за счет мероприятий по снижению ставки ипотечных кредитов, включая субсидирование», — говорится в документе.

Кроме того, по поручению Медведева до 31 мая Минстрой должен представить предложения по изменению законодательства для увеличения срока передачи органам государственной власти регионов РФ полномочий распоряжения земельными участками, находящимися в федеральной собственности.

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