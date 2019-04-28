Российские гимнастки взяли «золото» в упражнениях с мячами на этапе Кубка мира

(Казань, 28 апреля, «Татар-информ»). Сборная России по художественной гимнастике победила в зачете Кубка мира в групповых упражнениях с пятью мячами, сообщает РИА Новости.

Четвертый этап соревнований проходил в Баку. По итогам всех прошедших этапов в активе российских гимнасток 135 очков — они на 5 баллов опережают японских соперниц, занимающих вторую строчку. Третье место — у команды Украины.

В упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав россиянки набрали 125 очков, став третьими. В этом виде победила сборная Болгарии, второе место — у украинок.

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