На развитие туризма в Татарстане федеральный центр выделит полмиллиарда рублей

(Казань, 28 апреля, «Татар-информ»). В Нижнекамске состоялась встреча зампредседателя Госкомитета РТ по туризму Лианы Саетовой и замглавы исполкома Нижнекамского района Ленара Ахметова с туристическим сообществом города, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Мероприятие состоялось при участии представителей гостиничного бизнеса, ресторанов, туристических агентств, кинотеатров, развлекательных центров, управления культуры, а также музеев города.



Встречу посвятили механизмам поддержки предприятий в сфере туризма в рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2019 – 2025 годы)».

Лиана Саетова рассказала, что туристская отрасль развивается, опережая среднемировые темпы роста, стимулирует развитие смежных отраслей экономики.



По словам Саетовой, программа развития внутреннего и въездного туризма предполагает возможность использования средств из федерального бюджета в размере 500 млн рублей на Татарстан.



Весь комплекс мероприятий программы должен развивать доступную и комфортную туристскую среду, повысить качество и конкурентоспособность российского туристского продукта на внутреннем и мировом рынках, а также стимулировать предпринимательские и общественные инициативы в сфере туризма.

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