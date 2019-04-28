Татар-информ

28 апреля 2019, 19:52

Общество

Диетолог назвала суточную порцию пасхального кулича

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Общество

Диетолог назвала суточную порцию пасхального кулича

В куличе много легкоусвояемых углеводов.

(Казань, 28 апреля, «Татар-информ»). На Пасху не стоит есть более 200 граммов кулича в день, заявила главный внештатный специалист-диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова. Об этом пишут «Известия».

По ее словам, в куличах много калорий, а углеводы составляют почти половину его массы. В выпечке много легкоусвояемых углеводов и простых сахаров: в 100 граммах кулича около 45 — 50 граммов углеводов, из которых 20 — 25 граммов — это сахар.

«Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, максимальная доза простых сахаров в сутки у взрослого человека — не более 50 г. Соответственно оптимальная порция кулича не должна превышать 150–200 г в день», — сказала Стародубова.

По ее словам, в день стоит ограничиться парой кусочков кулича и воздержаться от употребления десертов в этот же день.

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