Татарстанцы завоевали серебряные медали всероссийского турнира по юнифайд-футболу

(Казань, 28 апреля, «Татар-информ»). Команда Республики Татарстан заняла второе место в турнире по юнифайд-футболу, организованном в рамках Всероссийской спартакиады Специальной олимпиады. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

На групповом этапе татарстанцы ни разу не проиграли, взяв верх над командами Ленинградской области (2:0), Свердловской области (2:0) и Норильска (3:2), а также сыграв вничью со сборной Санкт-Петербурга (1:1).

В финальном матче представители РТ вновь сразились с норильцами на этот раз уступили со счетом 2:3.

Всероссийская спартакиада Специальной олимпиады проходила в Петербурге с 21 по 27 апреля. В ее рамках были определены сильнейшие спортсмены из числа людей с ограниченными возможностями здоровья в футболе, мини-футболе, юнифайд-футболе и пауэрлифтинге.

Как правило, команды по юнифайд-футболу состоят из атлетов и партнеров, имеющих сходные способности и примерно одинаковых по возрасту.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.