Два концерта Пасхального фестиваля под управлением Гергиева прозвучат в Казани

(Казань, 28 апреля, «Татар-информ»). 29 апреля в Государственном Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева состоятся концерты XVIII Московского Пасхального фестиваля под руководством Валерия Гергиева, сообщает пресс-служба БКЗ.



Торжественное открытие фестиваля состоялось сегодня, в день Пасхи, в Москве. Уже на следующий день артисты симфонического оркестра Мариинского театра и маэстро Валерий Гергиев прибудут в Казань, где дадут 2 концерта – начало в 15.00 и 17.00.

Программа нынешнего Пасхального фестиваля посвящается Году театра в Российской Федерации, 175-летию со дня рождения Н. Римского-Корсакова и 180-летию со дня рождения М. Мусоргского. В концертах фестиваля примут участие выдающиеся музыканты современности.

XVIII Московский Пасхальный фестиваль проходит с 27 апреля по 12 мая 2019 года при поддержке Правительства Москвы, Министерства культуры Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации и по благословению Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.



За 17 лет фестиваль стал одним из крупнейших и самых ожидаемых событий в культурной жизни России. Это не только ежегодный праздник музыки для миллионов россиян, но и настоящий мост дружбы между разными странами – участниками фестиваля.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева выступит на автомобильном заводе КАМАЗа.

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