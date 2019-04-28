Татарстанец завоевал две награды на первенстве Европы по русским шашкам

(Казань, 28 апреля, «Татар-информ»). Международный мастер Шамиль Гаязов, учащийся Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по шахматам, шашкам, го имени Рашида Нежметдинова, стал обладателем двух медалей на первенстве Европы по русским шашкам. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Татарстанец победил в турнире по быстрой игре и занял второе место в состязаниях по молниеносной игре. Ранее Гаязов не раз завоевывал награды различного достоинства на европейских и мировых соревнованиях, его наставником является Фарид Шайдуллов.

Проходило первенство в турецком городе Анталье. Его участниками были игроки не старше 27 лет.

Как сообщало до этого ИА «Татар-информ», татарстанцы заняли семь первых мест из восьми на Мемориале Валерия Яндемирова – этапе Кубка России по шахматам.

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