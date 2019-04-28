Татар-информ

28 апреля 2019, 14:55

Hi-Tech

Большинство антивирусов для Android оказалось бессильно против вредоносного ПО

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Hi-Tech

Большинство антивирусов для Android оказалось бессильно против вредоносного ПО

Некоторые приложения просто сверяли устанавливаемые программы с так называемыми белыми списками.

(Казань, 28 апреля, «Татар-информ»). Лишь 80 из 250 антивирусов, разработанных для операционной системы Android, оказались способны обнаружить вредоносные программы. Об этом со ссылкой на экспертов сообщает издание VistaNews.

Эффективность остальных антивирусных приложений, согласно данным специалистов, не превысила 30%. Некоторые из них вообще оказались неспособными к борьбе со зловредами, так как просто сверяли устанавливаемые программы с так называемыми белыми списками.

При этом достаточно эффективными оказались антивирусы тех компаний, которые разрабатывают аналогичные решения и для операционной системы Windows.

Большинство же их конкурентов полагается на списки потенциально опасных приложений, чего часто оказывается недостаточно для эффективного противодействия вирусам.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о шпионских сервисах, годами маскировавшихся под приложения для Android

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