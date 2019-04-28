Наступление светлой Пасхи в храме на границе Татарстана ознаменовал праздничный салют

(Казань, 28 апреля, «Татар-информ»). Наступление светлой Пасхи в храме на границе Татарстана и Марий Эл ознаменовал праздничный салют.

Несколько сотен православных верующих собрались, чтобы встретить светлое Христово Воскресение в маленьком храме Зеленодольского района РТ на границе двух республик.

В храм в честь иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» верующие пришли целыми семьями вместе с маленькими детьми. Служба началась за полчаса до полуночи. Верующие прошли крестным ходом вокруг храма с зажженными свечами.

Наступление Воскресения Христова ознаменовал праздничный салют.

«Отрадно, что сегодня в храме было очень много молодых людей, многие приехали с маленькими детьми. На это очень приятно смотреть, сердце радуется», – рассказал один из прихожан Алексей.

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