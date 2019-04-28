Минниханов предложил провести Дни культуры Татарстана в Туркменистане и наоборот

(Казань, 28 апреля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил в октябре текущего года провести Дни культуры Туркменистана в Татарстане, а в апреле следующего года – Дни культуры Татарстана в Туркменистане.

Рустам Минниханов сказал об этом в ходе переговоров с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, которые состоялись во время торжеств по случаю национального праздника этой страны – Дня ахалтекинского скакуна, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Минниханов поблагодарил руководителя Туркменистана за приглашение посетить праздник, после чего стороны обсудили дальнейшее развитие экономического сотрудничества. Президент РТ отметил присутствие в среднеазиатской стране филиалов ведущих компаний республики и небольшой, несмотря на это, объем товарооборота: 25 млн долларов в 2017 году и 24 млн – в 2018-м.

В связи с этим он заявил: «У нас большой потенциал для увеличения объемов и номенклатуры товаров. В следующем месяце в Казани планируется заседание татарстанско-туркменистанской рабочей группы. Эта встреча призвана придать новый импульс нашему торгово-экономическому сотрудничеству».

Бердымухамедов в свою очередь согласился, что у сторон большой потенциал для развития взаимовыгодных отношений. По его словам, Туркменистан очень доволен сотрудничеством с КАМАЗом и «Татнефтью».

Кроме того, стороны отметили важность развития взаимодействия в области культуры, науки и образования. В связи с этим и прозвучало предложение провести параллельные культурные мероприятия.

Участниками встречи также стали генеральные директора ПАО «Татнефть» Наиль Маганов, ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин и ООО «УК “КЭР-Холдинг“» Хамис Махянов.

Перед переговорами Гурбангулы Бердымухамедов ознакомил Рустама Минниханова с выставкой народного прикладного искусства Туркменистана. Кульминационным моментом сегодняшнего праздника стали скачки с участием туркменских скакунов.

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