В Казани финишировал автопробег Росгвардии протяженностью 2 тыс. км

(Казань, 28 апреля, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Сегодня в Казани финишировал приуроченный к празднованию 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне автопробег Росгвардии протяженностью 2 тыс. км. В столице Татарстана спецназовцы провели показательные выступления с участием бронетранспортера, собак и боевого оружия.

«Обычно все едут на запад, в Беларусь, туда, где шли битвы. Да, битвы шли там, но кто в них сражался? Воевали и нижегородцы, и владимирцы, и ульяновцы, и уроженцы Татарстана и Башкортостана. Поэтому мы решили отдать дань памяти таким образом и собираемся продолжить эту традицию», – объяснил причины проведения автопробега его участник – генерал-майор запаса Михаил Меликов.

Всего в автопробеге приняли участие 30 человек. Они выехали из Нижнего Новгорода и проехали по Поволжью 2 тыс. км.

На праздничном мероприятии сегодня побывали и многие дети, приехавшие в Казань на сбор «Союз-2019 – Наследники Победы».

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