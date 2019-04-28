Татарстанец Шлейхер завоевал «бронзу» Мировой серии по прыжкам в воду

(Казань, 28 апреля, «Татар-информ»). Татарстанский прыгун в воду Никита Шлейхер завоевал бронзовую медаль третьего этапа Мировой серии FINA, проходящего в канадском Монреале. Об этом сообщает пресс-служба СК ВВС «Синтез».

Как и в ходе первого и второго этапов серии, награду татарстанцу принесло выступление в миксте на 10-метровой вышке в паре с Юлией Тимошининой. Сделав пять прыжков, россияне набрали 310,08 балла.

Шлейхера и Тимошинину почти на 10 очков опередили корейцы Хион Мионг и Джо Джин Ми, набравшие 320,10 балла. Первыми же вновь стали китайцы Си Йайе и Лиан Жунже (322,21).

Третий этап Мировой серии FINA по прыжкам в воду завершится сегодня ночью. Четвертый же этап состязаний через неделю пройдет в Казани.

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