Исполком Набережных Челнов проведет экспертизу несущих конструкций бассейна «Олимпийский»

(Набережные Челны, 28 апреля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Исполком Набережных Челнов проведет экспертизу несущих конструкций бассейна спортивной школы олимпийского резерва «Олимпийский». Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома Автограда Рамиль Халимов, отвечая на обращение родителей юных пловцов.

Инициативная группа родителей, чьи дети посещают СШОР «Олимпийский», направила письмо в исполком Автограда. Папы и мамы заявили, что в спортивных секциях ходят устойчивые слухи о том, что в сентябре навсегда закроют большой бассейн СШОР «Олимпийский», так как он не отвечает требованиям безопасности. Челнинцы утверждают, что для детей, которые занимаются плаванием, это грозит серьезными проблемами.

«Многие старшеклассники учатся в спортивных классах, несколько лет посещают спортивные секции – имеют разряды, побеждают на соревнованиях республиканского и федерального уровней. А теперь, получается, их всех выставят на улицу, так как заниматься им будет негде», – написали родители.

В ответ на обращение челнинцев заместитель руководителя исполкома Автограда Рамиль Халимов сообщил, что составлено техническое задание на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту учреждения. По его словам, ведется поиск источников финансирования.

«Также в спортивной школе олимпийского резерва “Олимпийский“ идут экспертные работы по обследованию несущих конструкций плавательного бассейна. По их итогам будет принято решение о дальнейшей эксплуатации объекта», – добавил Халимов.

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