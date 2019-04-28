(Казань, 28 апреля, «Татар-информ»). В нижнекамском ТЦ благодаря пожарной сигнализации удалось избежать серьезных последствий, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня утром на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в «Сити Центре» на Корабельной сработала АПС. На место выехали огнеборцы нижнекамского ПСГ», – рассказали в МЧС.

Выяснилось, что на третьем этаже в магазине одежды произошло короткое замыкание светильника. Из торгового центра самостоятельно эвакуировались 50 человек.

В результате инцидента никто не пострадал, пожара не было.

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