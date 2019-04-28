В музее Галии Кайбицкой поэту Габдулле Тукаю посвятили литературный праздник

(Казань, 28 апреля, «Татар-информ»). Любители родного языка и творчества поэта Габдуллы Тукая — учащиеся и учителя татарского языка и литературы Багаевской, Большекайбицкой, Берлибашской, Бурундуковской, Старочечкабской и Федоровской школ Кайбицкого района собрались в музее Галии Кайбицкой, пишут «Кайбицкие зори».



Мероприятие прошло при участии помощника главы по противодействию коррупции Фании Петуховой, работников библиотек.

Директор музея Эндже Мингалиева поведала историю, благодаря которой произошло становление Тукая как поэта. Судьба Габдуллы Тукая была тесно переплетена с семьей Мутыгуллы Тухватуллина, отца Галии Кайбицкой и Камиля Мутыйги.

Гости праздника слушали запись песен «Бэйрэм буген» (Сегодня праздник) на стихи Габдуллы Тукая в исполнении Галии Кайбицкой, «Пар ат» («Упряжка»), все вместе исполнили песню «Туган тел!» («Родной язык»), ставшую гимном родного языка.



Для школьников провели викторину, посвященную жизни и творчеству Габдуллы Тукая. Школьники рассказали любимые стихи поэта, продемонстрировали инсценировки. Первоклассник Ильназ Галиуллин и пятиклассница Газиза Гирфанова из Старочечкабской школы продекламировали свои стихи. Участвуя в районном конкурсе «Тукаевские чтения», они заняли первые и вторые места соответственно.

Литературный вечер завершили стихотворением нашей землячки из Бурундуков — заслуженного учителя РТ Фираи Каюмовой, которая в настоящее время проживает в Бугульме. За это стихотворение учительница была удостоена гран-при в литературном конкурсе.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.