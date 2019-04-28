Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности поездок в Нигерию

(Казань, 28 апреля, «Татар-информ»). Роспотребнадзор проинформировал россиян об опасности поездок в Нигерию из-за вспышки в этой африканской стране лихорадки Ласса. Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства.

Согласно информации Центра по контролю заболеваний Нигерии, с начала августа 2018 года по 14 апреля 2019-го в 21 из 36 штатов страны зарегистрировано 2 тыс. 217 случаев лихорадки Ласса, из которых 540 подтверждены лабораторно. Из числа заболевших скончались 122 человека.

При этом за последние два с половиной месяца данной вирусной инфекцией заразились более 730 человек, от которых 65 умерли, отмечает «Российская газета».

Заразиться лихорадкой Ласса можно через еду или предметы обихода, загрязненные испражнениями грызунов. Передается она и от человека к человеку при близком контакте. Смерть может наступить в течение двух недель после появления первых симптомов. Вакцина против болезни пока еще не разработана.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Управление Роспотребнадзора по РТ назвало страны, в которых существует риск заразиться малярией.

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