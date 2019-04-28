В Казанском ТЮЗе впервые показали спектакль для слабослышащих и слабовидящих детей

(Казань, 28 апреля, «Татар-информ»). В Казанском ТЮЗе состоялся показ первого в городе детского спектакля «Дикий» с тифлокомментированием и сурдопереводом. В роли публики выступили «особенные» дети – слабослышащие и слабовидящие, а также слепые и глухие, передает «Татарстан-24».



Для стартовой постановки была выбрана сказка Ганса Христиана Андерсена «Гадкий утенок», рассказывающая об умении оставаться самим собой при любых жизненных обстоятельствах.



Тифлокомментатор Гелюса Закирова комментировала действие спектакля «Дикий» из специальной будки – экран телевизора проецировал происходящее на сцене в режиме онлайн со всеми режиссерскими задумками, сценографией и актерской игрой. Во время пауз тифлокомментатор лаконично и кратко описывала всю визуальную картину, которая важна для сюжетной линии спектакля.

В ТЮЗе это пока единственная попытка совместить два направления в комментировании художественного произведения и сценического воплощения.



Сурдопереводчик Марина Зинатуллина также впервые окунулась в особую театральную атмосферу. Во время спектакля она находилась около сцены. Зрителям с нарушением слуха выделили такие места, чтобы они могли ее видеть. По словам Зинатуллиной, текст для слабослышащих лишен тропов и присоединительных оборотов.

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