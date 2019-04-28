МЧС Татарстана напоминает о мерах безопасности при сильном ветре

(Казань, 28 апреля, «Татар-информ»). По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в республике ожидается усиление ветра до 15 – 18 метров в секунду, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

ГУ МЧС России по РТ рекомендует в случае ухудшения погодных условий, находясь на улице, избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витрин, так же рекомендуется держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в здании.

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