Татар-информ

28 апреля 2019, 09:44

Здоровье и средаНаука и образование

Ученые узнали, как не допустить активности «спящего» рака груди

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Здоровье и средаНаука и образование

Ученые узнали, как не допустить активности «спящего» рака груди

Найден препарат, позволяющий заблокировать неактивные раковые клетки.

(Казань, 28 апреля, «Татар-информ»). Американские исследователи узнали, как заблокировать неактивные раковые клетки у перенесших рак молочной железы. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на MedicalXpress.

В ходе опытов на мышах медики смогли с помощью препарата под названием фостаматиниб снизить активность белка SYK, способствующего распространению по организму неактивных раковых клеток.

Доктор Майкл Вендт объяснил, что пациенты должны будут принимать препарат достаточно долго, чему поможет его низкая токсичность. «<...> сегодня фостаматиниб является идеальным кандидатом для многолетнего подхода в лечении», – заметил он.

При этом основной сложностью грядущих клинических испытаний специалист назвал то, что подопытные будут людьми, находящимися на стадии ремиссии и не болеющими в данный момент.  

В Татарстане рак молочной железы находится на третьем месте по распространенности среди онкологических заболеваний.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ученые назвали основные причины развития рака груди.

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