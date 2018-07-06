Татар-информ

28 апреля 2019, 07:54

Официальная хроника

Минниханов станет гостем на празднике ахалтекинского скакуна в Туркменистане

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Официальная хроника

Минниханов станет гостем на празднике ахалтекинского скакуна в Туркменистане

Фото: архив tatarstan.ru

Президент РТ находится с рабочим визитом в Ашхабаде.

(Казань, 28 апреля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня проведет переговоры с главой Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, а также станет почетным гостем на национальном празднике — Дне ахалтекинского скакуна. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Президента РТ.

«По приглашению Президента Туркменистана Рустам Минниханов примет участие в национальном празднике — Дне ахалтекинского скакуна, в рамках которого пройдут выставки достижений народного хозяйства и прикладного искусства Туркменистана. В рамках праздничных гуляний профессиональные и народные творческие коллективы представят концертные номера. Кульминацией праздника станут скачки, посвященные празднику туркменского скакуна», — отметили в пресс-службе.

Как уточнила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова, сегодня у Рустама Минниханова также запланированы переговоры с Гурбангулы Бердымухамедовым. Планируется обсудить направления, по которым можно укрепить сотрудничество и увеличить объемы номенклатуры товаров.

Ожидается, что в ходе переговоров руководители двух республик обсудят и проведение первого Каспийского экономического форума. «В августе этого года Президент Татарстана планирует принять участие в первом Каспийском экономическом форуме», — отметила Галимова.

Рустам Минниханов в субботу прибыл с рабочей поездкой в Туркменистан. В состав делегации Татарстана также вошли председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, гендиректор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов, гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, гендиректор ООО УК «КЭР-Холдинг» Хамис Махянов и другие. 

По итогам 2018 года внешнеторговый оборот между Татарстаном и Туркменистаном составил почти 24 млн долларов США. При этом экспортные поставки составили 10,2 млн долларов США, а импортные поставки — 13,7 млн долларов США.

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