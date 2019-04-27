Нижнекамские пожарные вспомнили молодость и «боевые» истории

(Казань, 28 апреля, «Татар-информ»). Нижнекамские пожарные устроили праздник для своих ветеранов. Поводом послужила значительная дата – 370 лет со дня основания пожарной охраны России, а 1 июля – 50-летие со дня образования первого отряда ФПС, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



На встречу пришли более тридцати ветеранов. Среди них – те, кто стоял у истоков создания отряда. Они и сейчас вносят большой вклад в развитие противопожарной службы и воспитание молодых огнеборцев.



Владимир Старостин работает менеджером по персоналу и возглавляет ветеранскую организацию отряда. Александр Мурзин встречается с молодыми пожарными своей родной спасательной части № 47, где дает наставления еще не набравшим достаточного опыта работникам.



Ветеранов приветствовал начальник отряда Алексей Шаповалов, который вместе с ними вспоминал годы становления отряда, ликвидацию пожаров и чрезвычайных ситуаций – как на охраняемых объектах, так и в Нижнекамске.



Ветераны пели песни под баян, танцевали. Нина Грачева – участница хора ветеранов города, исполнила несколько композиций.

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