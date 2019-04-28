Госпиталь для ветеранов войн Набережных Челнов провел выездной осмотр участников ВОВ

(Казань, 28 апреля, «Татар-информ»). В преддверии Дня Победы в Набережных Челнах проходит акция по оказанию медицинских услуг ветеранам, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Выездная бригада Госпиталя для ветеранов войн Автограда, в состав которой входят врач общей практики, невролог, отоларинголог, медсестра офтальмологического кабинета и фельдшер, провели комплексный осмотр ветеранов Великой Отечественной войны.



Во главе с главврачом Резедой Мавзютовой медики выехали к ветеранам Муфтаху Нуртдинову, Екатерине Митюшкиной, Равилю Нуриахметову. Во время осмотра врачи измерили давление, проверили глазное дно, сняли электрокардиограмму, взяли кровь на анализы, невролог и отоларинголог внимательно осмотрели пациентов. Несмотря на почтенный возраст, у ветеранов не было жалоб.



Врачи поздравили ветеранов с наступающим Днем Победы и вручили подарки. Подобные выезды проводятся в городе с 2013 года.



Ветеранов будут осматривать и дальше – у медиков запланированы выезды по деревням Тукаевского района. «Ни один ветеран не останется без внимания», – пообещали врачи Автограда.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.