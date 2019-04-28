Татар-информ

28 апреля 2019, 07:07

Здоровье и среда

Госпиталь для ветеранов войн Набережных Челнов провел выездной осмотр участников ВОВ

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Здоровье и среда

Госпиталь для ветеранов войн Набережных Челнов провел выездной осмотр участников ВОВ

Врачи поздравили ветеранов с наступающим праздником и вручили подарки.

(Казань, 28 апреля, «Татар-информ»). В преддверии Дня Победы в Набережных Челнах проходит акция по оказанию медицинских услуг ветеранам, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Выездная бригада Госпиталя для ветеранов войн Автограда, в состав которой входят врач общей практики, невролог, отоларинголог, медсестра офтальмологического кабинета и фельдшер, провели комплексный осмотр ветеранов Великой Отечественной войны.

Во главе с главврачом Резедой Мавзютовой медики выехали к ветеранам Муфтаху Нуртдинову, Екатерине Митюшкиной, Равилю Нуриахметову. Во время осмотра врачи измерили давление, проверили глазное дно, сняли электрокардиограмму, взяли кровь на анализы, невролог и отоларинголог внимательно осмотрели пациентов. Несмотря на почтенный возраст, у ветеранов не было жалоб.

Врачи поздравили ветеранов с наступающим Днем Победы и вручили подарки. Подобные выезды проводятся в городе с 2013 года.

Ветеранов будут осматривать и дальше – у медиков запланированы выезды по деревням Тукаевского района. «Ни один ветеран не останется без внимания», – пообещали врачи Автограда.

 

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