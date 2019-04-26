Более сорока жителей Кукмора написали тест по истории Великой Отечественной войны

(Казань, 28 апреля, «Татар-информ»). На базе Кукморской гимназии № 1 имени Чингиза Айтматова состоялась акция «Тест по истории Великой Отечественной войны», пишет местная газета «Трудовая слава».



В преддверии Дня Победы все желающие могли проверить знания об этой непростом периоде истории человечества. Участие являлось добровольным и бесплатным. Стать участником акции мог любой житель района независимо от возраста, образования, социальной принадлежности.



Задания включали 30 вопросов обо всех периодах войны, на ответ которых давалось 30 минут.



Так, в третьем задании нужно было назвать территорию в Латвийской ССР, которая стала последним местом сражения против фашистов уже после капитуляции Германии. В другом из вопросов необходимо было назвать даты начала и окончания «Ясско-Кишиневской операции», закончившуюся освобождением Молдавской ССР.



На каждый вопрос предлагались четыре варианта ответов.





Координатор площадки Азат Кашипов считает, что подобная акция, прошедшая в Кукморе впервые, позволяет каждому прикоснуться к значимому периоду истории страны, вспомнить события, героев, которые подарили россиянам мир и свободу.



В образовательной акции приняли участие 42 человека. Цель диктанта – оценить уровень исторической грамотности граждан, привлечь внимание граждан. Те, кто не успел принять участие, могли протестировать свои знания в Интернете на сайте проекта «Каждый день горжусь Россией!».

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