В Нижнекамске 350 школьников и детсадовцев померялись силами в будущих профессиях

(Казань, 28 апреля, «Татар-информ»). В пятый раз в Нижнекамске провели фестиваль «Мир профессий». В конкурсе состязались юные маляры, швеи, садовники, воспитатели и химики, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Школьники и воспитанники детских садов готовились к конкурсу заранее – ведь планка состязаний была высокая, общегородская.



Оценивали будущих профессионалов представители крупных промышленных предприятий, среднего и малого бизнеса. Работа предстояла большая – всего в конкурсе участвовало 350 конкурсантов по 17 компетенциям. Для соревнующихся работало восемь баз для испытаний.



Наряду с обычными школьниками и детсадовцами участвовали дети с ограниченными возможностями здоровья.



Чемпионом в номинации «Юный строитель» стал Иван Юртаев из школы № 31, «Юный маляр» – Ралина Хуснеева из детского сада «Соенеч», «Юный электромонтер» – Иван Шумилов из гимназии № 22.



Полные итоги состязания опубликованы по ссылке.

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