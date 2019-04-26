В Центральном парке Тетюшей обустроят инфраструктуру для спокойного и активного отдыха

(Казань, 28 апреля, «Татар-информ»). В текущем году в Центральном парке города Тетюши дополнительно обустроят инфраструктуру для спокойного и активного отдыха, сообщает Дирекция скверов и парков Татарстана.



Центральный парк капитально обновили в 2016 году, а в прошлом году закончили первую очередь благоустройства городского пруда.



Строительство Тетюшей началось еще во второй половине 16-го века. В тот период около города возвели сторожевое укрепление, следы которого сохранились до нашего времени.



До революции это был типичный купеческий городок. Главным занятием его жителей была торговля хлебом, а также рыболовство и работа на местной пристани и судах. В начале 19-го века население не превышало тысячи человек.



Сейчас Тетюши продолжают развиваться и расти.

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