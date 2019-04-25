Татар-информ

28 апреля 2019, 01:37

Общество

Сорок менделеевских призывников отправятся на службу весной 2019 года

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Общество

Сорок менделеевских призывников отправятся на службу весной 2019 года

Фото: mendeleevskyi.ru

Менделеевские призывники пообещали, что будут служить честно и достойно.

(Казань, 28 апреля, «Татар-информ»). В ДК имени Сергея Гассара состоялся День призывника. Для сорока менделеевских новобранцев подготовили праздничную программу, передает ИЦ «Менделеевск».

Мероприятие состоялось при участии руководителя исполкома района Алмаза Хамматова, военного комиссара Сергея Залуженко. Они пожелали будущим армейцам крепкого здоровья, успехов и крепкой солдатской дружбы.

В ходе мероприятия для призывников и гостей праздника выступили творческие коллективы ДК им. С. Гассара, воспитанники спортклуба «Сатори», прозвучали поздравления от родителей, ветеранов, представителей духовенства.

В финале события менделеевские призывники пообещали, что будут служить честно и достойно. По мнению большинства из них, армия является важным этапом в жизни каждого молодого человека – там закаляется характер и приобретается много полезных навыков.



«Я должен смело пройти службу и выполнить свой гражданский долг», − сказал 18-летний Виталий Чураев.

 

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