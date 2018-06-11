Рустам Минниханов поздравил православных Татарстана с праздником Пасхи

(Казань, 28 апреля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил православных республики с праздником Пасхи. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«От всей души поздравляю вас с окончанием Великого поста и Светлым Христовым Воскресением», — сказал Рустам Минниханов.

Он подчеркнул, что для каждого православного человека Пасха — это немеркнущий символ духовного пробуждения, искренней веры в спасение, вселенского торжества жизни над смертью.

«Поэт Владимир Ладыженский восторженно писал о ее наступлении: „Христос Воскрес! В любви лучах исчезнет скорби мрачный холод, пусть радость царствует в сердцах и тех, кто стар, и тех, кто молод“», — напомнил Президент РТ.

В праздник Воскресения Христова храмы и сердца верующих наполняются благодарственными молитвами, а дома — запахом свежеиспеченных куличей и добрыми улыбками, отметил Минниханов.

Прочно войдя за долгие столетия в религиозную и культурную жизнь многих народов, Пасха наравне с другими значимыми христианскими и мусульманскими праздниками стала неотъемлемой частью российской цивилизации, сказал он.

«В Татарстане, где в мире и согласии проживают представители разных национальностей и вероисповеданий, празднование Пасхи традиционно наполнено особым содержанием и неизменно проходит в атмосфере взаимоуважения и благожелательности. Убежден, что отмечаемое в нынешнем году 440-летие явления чудотворной Казанской иконы Божией Матери придаст Пасхальным торжествам еще более возвышенное звучание», — подчеркнул руководитель республики.

«Недалек тот час, когда праздничная служба соберет верующих и в воссозданном соборе Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря, возрождаемом вместе с мусульманскими святынями Древнего Болгара», — сказал Президент Татарстана.

В этом духовном единении и дружном соработничестве мы видим прочный залог грядущего процветания родной республики и всей страны, добавил он.

«Сердечно желаю всем вам встретить Светлое Христово Воскресение богоугодными делами. Мира вам, счастья, добра и благополучия!» — заключил Рустам Минниханов.

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