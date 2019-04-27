Олимпийский чемпион Артур Таймазов встретился с юными спортсменами Татарстана

(Казань, 27 апреля, «Татар-информ»). Зампредседателя Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи и олимпийский чемпион Артур Таймазов посетил столицу Татарстана, где встретился с юными спортсменами республики в рамках федерального проекта «Детский спорт», сообщает пресс-служба депутата Госдумы Ольги Павловой.

«Нельзя не заниматься спортом в таких условиях, с таким развитием инфраструктуры, как в Татарстане. И не важно, каким видом спорта», — сказал во время встречи Таймазов.

Отмечается, что встреча с трёхкратным олимпийским чемпионом вызвала у юных борцов неподдельный интерес. Воспитанники спортивных школ задавали гостю вопросы о его спортивном пути, трудностях становления, попросили посоветовать, как справиться с волнением перед соревнованиями и воспитать в себе железную волю и мотивацию.

Кроме того, подростков интересовали самые запоминающиеся схватки Таймазова и проблемные соперники.

Депутат выразил готовность поддержать юных борцов, в частности, договориться о приезде известных спортсменов и различных делегаций в Татарстан для проведения мастер-классов.

Также во время встречи Ольга Павлова совместно с присутствовавшим на встрече замминистра спорта РТ Алмазом Мингуловым вручили Артуру Таймазову памятную медаль физкультурно-спортивного общества «Динамо» РТ «За большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта».

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