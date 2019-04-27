Татар-информ

27 апреля 2019, 21:50

Здоровье и среда

Пенсионеры и предпенсионеры получили возможность проходить диспансеризацию каждый год

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Здоровье и среда

Пенсионеры и предпенсионеры получили возможность проходить диспансеризацию каждый год

Скворцова рассказала об утверждении нового порядка прохождения диспансеризации и медосмотров.

(Казань, 27 апреля, «Татар-информ»). Новый порядок прохождения диспансеризации и профилактических медосмотров был зарегистрирован в Минюсте РФ 25 апреля, об этом рассказала глава Минздрава Вероника Скворцова, сообщает ТАСС.

По ее словам, в соответствии с новацией российские граждане с 18 лет могут каждый год проходить профилактический осмотр, раз в 3 года — диспансеризацию, которая включает и прицельные онкоскрининги. 

Также Скворцова отметила, что для людей старше 40 лет появилась возможность проходить массовое обследование каждый год.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Медведев поручил выделить россиянам старше 40 лет ежегодный выходной для диспансеризации.

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