(Казань, 27 апреля, «Татар-информ»). В Татарстане охотник случайно прострелил себе ногу и скончался от потери крови, об этом ИА «Татар-информ» стало известно от очевидцев.

Сегодня около четырех часов утра в Алексеевском районе неподалеку от Билярска 37-летний охотник случайно прострелил себе ногу. Его товарищи вызвали «скорую».

«Мужчине наложили жгут из ремня от ружья. Товарищи перенесли его в машину и повезли навстречу “скорой”. Кровотечение было очень сильным, по дороге от большой кровопотери он скончался», – рассказал ИА «Татар-информ» очевидец.

В течение часа на место прибыли полицейские, сотрудники Следственного комитета РТ, а также сотрудники Росгвардии.

Как сообщил агентству руководитель пресс-службы Управления Росгвардии по Татарстану Игорь Силко, проверка показала, что документы на оружие у погибшего охотника и его товарищей были в порядке, ружьем он владел на законных основаниях.

По данным источника агентства, погибший мужчина работал анестезиологом в одной из республиканских больниц. Первая помощь, по словам очевидцев, ему была оказана верно, но ранение было слишком серьезное – кровотечение было очень сильным.

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