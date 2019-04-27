Татар-информ

27 апреля 2019, 21:28

Hi-Tech

Ученые из России напечатают в космосе мясо и рыбу на биопринтере

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Hi-Tech

Ученые из России напечатают в космосе мясо и рыбу на биопринтере

Образцы будут печататься на основе клеток нескольких пород рыб и крупного рогатого скота.

(Казань, 27 апреля, «Татар-информ»). Космонавты на МКС напечатают образцы мяса и рыбы на 3D-биопринтере, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управляющего партнера лаборатории биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions Юсефа Хесуани.

Отмечается, что в сентябре российские ученые совместно с коллегами из США и Израиля отправят на космическую станцию клеточный материал. Американские ученые передадут клетки рыбы, а израильские специалисты — клетки крупного рогатого скота. 

По словам Хесуани, планируется в августе провести эксперимент в космосе с живыми и с неживыми материалами — аналогом костной ткани.

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