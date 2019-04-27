Татарстан вошел в топ-5 регионов России по продажам новых автомобилей

(Казань, 27 апреля, «Татар-информ»). В первом квартале этого года Татарстан занял четвертую позицию в рейтинге регионов России по продажам новых легковых автомобилей, такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат».

Всего объем российского рынка составил около 323 тыс. транспортных средств, что на 1% меньше аналогичного прошлогоднего периода.

В тройку лидеров вошли Москва (45,4 тыс.), Московская область (29,9 тыс.) и Санкт-Петербург (21,7 тыс.). В Татарстане за три месяца 2019 года было куплено 14 тыс. единиц.

На пятом месте в списке оказался Краснодарский край — здесь на авторынке было реализовано 13 тыс. машин.

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