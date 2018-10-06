УНИКС узнал соперника по четвертьфиналу

(Казань, 27 апреля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня стал известен соперник казанского УНИКСа в четвертьфинале плей-офф Единой лиги ВТБ. Им стал таллинский «Калев».

Питерский «Зенит» в овертайме обыграл на своей площадке казахстанскую «Астану» — 103:95 — и по личным встречам обошел соперника. Вне зависимости от результатов завтрашних матчей, в том числе «Зелена-Гура» — УНИКС (начало игры в 15:00), уже сегодня полностью сформировалась сетка плей-офф Единой лиги ВТБ.

Во второй половине следующей недели — точные даты еще не определены — в первых матчах четвертьфинала первая команда, ЦСКА, примет на своей площадке восьмую — «Нижний Новгород». Вторая, УНИКС, сыграет с седьмой — клубом «Калев». Третья, «Химки», примет шестую — «Астану». Четвертая, «Локомотив-Кубань», сыграет с пятой — «Зенитом».

Все серии пойдут до трех побед, первые два матча пройдут на площадках команд, занявших 1 — 4-е места. Затем третья встреча и при необходимости четвертая пройдут на площадках команд, финишировавших на 5 — 8-х местах.

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