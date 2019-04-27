В светлое Христово Воскресенье в Казань доставят Благодатный огонь из Иерусалима

(Казань, 27 апреля, «Татар-информ»). В светлое Христово Воскресенье в Благовещенский собор Казанского Кремля доставят Благодатный огонь. Об этом сообщает Татарстанская митрополия.

Ожидается, что великая святыня будет доставлена спецрейсом из Иерусалима к началу пасхальной вечерней службы, которую возглавит Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. Богослужение начнется в пять часов вечера.

Сошествие Благодатного огня произошло сегодня примерно в 14.30 в иерусалимском храме Гроба Господня. Чудо случилось под молитвы Патриарха Иерусалимского и всея Палестины Феофила III и тысячи верующих.

В Россию Благодатный огонь доставит делегация Фонда Андрея Первозванного, затем его развезут во все уголки страны.

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