Татарские писатели передали Рустаму Минниханову письмо с предложениями по развитию литературы

(Казань, 27 апреля, «Татар-информ», Рузиля Мухаметова). Татарские писатели Ркаил Зайдулла, Рузаль Мухаметшин и Рустам Галиуллин в ходе встречи Президента Татарстана Рустама Минниханова с творческой интеллигенцией передали ему свои предложения по развитию татарской литературы.

«У нас должно быть четкое видение мер для сохранения и развития нашей культуры на следующие 5 – 10 лет. Нам кажется, Президент ожидает от нас это видение», — поделился с корреспондентом ИА «Татар-информ» один из авторов письма — главный редактор журнала «Казан утлары», писатель Рустем Галиуллин.

Свои предложения писатели изложили в шести пунктах. В частности, они предлагают оказывать содействие авторам, желающим писать в современных и популярных среди детей и подростков жанрах фэнтези, фантастики, приключений. По мнению авторов письма, для того, чтобы в этом направлении «лед тронулся», было бы целесообразно проводить конкурс на лучшее произведение в этих жанрах или же поручить создание таких произведений уже состоявшимся авторам в виде государственного заказа.

Во втором пункте авторы говорят о необходимости популяризировать татарскую литературу за рубежом. В этих целях они предлагают издать антологию татарского рассказа на английском языке, сделав перевод самых лучших и наиболее ярко отображающих татарский характер произведений. Писатели полагают, что эта книга могла бы быть интересной и туристам. В то же время издание может стать сувениром, который люди будут брать на зарубежные поездки в качестве подарка.

У авторов есть свое видение развития татарской эстрады. Отметив важность проведения фестиваля «Узгэреш жиле», они предлагают не ограничиваться переосмысливанием ретро-песен, а пополнить репертуар фестиваля произведениями современных авторов. «Татарской эстраде нужны новые качественные песни, соответствующие высоким стандартам и стилю, с глубоким смыслом. Хотелось бы, чтобы современные композиторы и поэты объединились и создавали такие произведения», — отмечают авторы.

«У нас есть опыт создания художественных фильмов на основе татарской классической литературы. Эту работу необходимо продолжить. На данном этапе, например, можно остановиться на таких произведениях Амирхана Еники, как „Голэндэм туташ хатирэсе“ или „Йорэк сере“», — говорится в письме.

Писатели также предлагают создать систему перевода лучших татарских литературных произведений на русский язык и наладить их издание в виде серии в Татарском книжном издательстве.

Помимо этого, авторам письма кажется привлекательным пример столиц некоторых стран и регионов (Ашхабад, Баку, Саранск), где созданы площади или аллеи с бюстами известных писателей и деятелей искусств. Авторы предлагают создать аналогичные площадки в Татарстане. «Это было бы большой работой с точки зрения монументально-визуальной популяризации татарской культуры и пробуждения гордости по отношению к нашей истории», — считают они.

Писатели в своем обращении также поделились мнением, какие организации можно было бы привлечь для реализации этих предложений.

Встреча Президента Татарстана Рустама Минниханова с представителями творческой и научной интеллигенции республики состоялась накануне, 26 апреля. В этот день в Татарстане отмечались День родного языка и 133-летняя годовщина дня рождения поэта Габдуллы Тукая. .

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.