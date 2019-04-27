Татар-информ

27 апреля 2019, 18:54

Спорт

Татарстанцу Рафаэлю Камалову вручили международную премию «Спортсмен года 2018»

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Спорт

Татарстанцу Рафаэлю Камалову вручили международную премию «Спортсмен года 2018»

Фото: minsport.tatarstan.ru

Торжественная церемония прошла в Хошимине на 74-й Генеральной ассамблее и конгрессе CISM.

(Казань, 27 апреля, «Татар-информ»). Накануне в Хошимине на 74-й Генеральной ассамблее и конгрессе Международного военного спортивного совета (CISM) татарстанскому тхэквондисту Рафаэлю Камалову вручили премию «Спортсмен года 2018», сообщает пресс-служба Минспорта РТ. 

Спортсменом года по версии CISM Камалов, представляющий Сухопутные войска ВС РФ, был назван 29 марта этого года. Также данного звания была удостоена тхэквондистка Иветт Йонг, которая представляет Королевский ВМФ Канады. 

«За всю 71-летнюю историю CISM это первый случай, когда мужчина и женщина получают награду спортсмена года», — отмечает пресс-служба татарстанского ведомства. 

Спортсмены были выбраны из представителей 26 видов спорта в CISM из почти 140 стран-участников.

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