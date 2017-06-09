Татар-информ

27 апреля 2019, 18:34

Спорт

В Казани пройдет третий этап Национальной парусной лиги

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Спорт

В Казани пройдет третий этап Национальной парусной лиги

Фото: архив/Николай Александров

Лига представляет собой многоэтапное соревнование, которое проходит по особому формату гонок с пересадками экипажей.

(Казань, 27 апреля, «Татар-информ»). Столица Татарстана примет третий этап серии парусного проекта «Национальная парусная лига», сообщает пресс-служба Минспорта РТ. 

«Столица Республики Татарстан впервые в своей истории примет регату такого масштаба», — отмечается в сообщении ведомства.

Участие в регате примут три дивизиона — Высшая, Премьер и Детская лиги. Соревнования будут проходить с 23 мая по 2 июня в акватории реки Казанка. 

Предыдущие два этапа прошли на Черном море в Сочи и Туапсе. 

Лига представляет собой многоэтапное соревнование, которое проходит по особому формату гонок с пересадками экипажей. Каждая гонка длится около 20 минут в непосредственной близости от берега.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с 1 по 2 июня в Свияжске пройдет первый фестиваль судостроительства «Народная лодка».

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