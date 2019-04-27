Рустам Минниханов встретился с активом татарской общины Туркменистана

(Казань, 27 апреля, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Туркменистан. Сразу после прибытия он направился на встречу с представителями татарской общины, об этом сообщается на официальном портале Президента РТ.

«На встречу с Рустамом Миннихановым было приглашено около трех десятков самых известных и активных татар со всей страны. Встречу с татарами вел заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев», — говорится в сообщении пресс-службы.

Заслуженный деятель искусств и член Союза художников Туркменистана Камиль Велиахмедов, выпускница КФУ из Туркменистана Назира Ялкабова и главный бухгалтер ИП «Асыллы» Рашида Асадуллина рассказали Президенту РТ о жизни местных татар.

«Рад встрече с вами на гостеприимной земле Туркменистана. Нас всех объединяет забота о будущем нашего татарского народа и желание быть патриотами своей страны, где бы мы не проживали», — сказал Рустам Минниханов, отметив их вклад в сохранение татарского языка и культуры.

Также он выразил благодарности руководству Туркменистана и лично Гурбангулы Бердымухамедову за создание благоприятных условий по сохранению и развитию татарской культуры.

Президент РТ коротко осветил основные перспективы развития отношений с Туркменистаном, меры поддержки татарского языка и культуры.

В завершение Рустам Минниханов поблагодарил татарскую диаспору за организацию встречи и вручил медаль «За доблестный труд» Камилю Велиахмедову.

Во второй день визита по приглашению Президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова Рустам Минниханов примет участие в Дне ахалтекинского скакуна. В рамках национального праздника пройдут выставки достижений народного хозяйства и прикладного искусства страны. Кульминацией праздника станут скачки, посвященные Празднику туркменского скакуна.

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