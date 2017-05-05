Около 30 тыс. татарстанцев поучаствовали в акции «День посадки леса»

(Казань, 27 апреля, «Татар-информ»). Сегодня в Татарстане прошла природоохранная акция «День посадки леса», в рамках которой новые леса были заложены во всех муниципальных районах республики. Минлесхоз РТ подготовил к посадке около 2,8 млн саженцев. Об этом сообщила пресс-служба Министерства лесного хозяйства РТ.

«По всей республике будет высажено около 3 млн саженцев на площади примерно в 600 гектар», — передает пресс-служба слова министра лесного хозяйства РТ Равиля Кузюрова.

В Казани акция прошла на трех площадках: около поселка Дачное Высокогорского района, сел Старое Шигалеево Пестречинского района и Вороновка Лаишевского района. Посадка деревьев спасет землю около села Старое Шигалеево от эрозии и дальнейшего разрушения. По всей республике в акции приняли участие примерно 30 тыс. человек.

«Нам до 15 мая необходимо завершить все посадки, которые определены по государственному заданию», — добавил Равиль Кузюров.

Акция «День посадки леса» проводится с 2011 года. Ее целью является воспроизводство и приумножение лесных ресурсов РТ, воспитание бережного отношения к лесу, привлечение внимания общественности к проблемам сохранения лесного покрова и улучшение экологической обстановки в целом.

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