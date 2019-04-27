В России отзывают около 800 автомобилей Nissan

(Казань, 27 апреля, «Татар-информ»). Росстандарт объявил об отзыве 771 автомобиля марки Nissan Terrano. Информация об этом размещена на сайте федерального агентства.

Под программу попали транспортные средства, произведенные с июля 2017-го по январь прошлого года.

Причиной отзыва стала неправильная установка при производстве диафрагмы камеры вакуумного тормозного усилителя, что может привести к утечке вакуума в усилителе во время движения. Это может снизить эффективность торможения и стать причиной появления постороннего шума из тормозного усилителя.

На транспортных средствах проведут проверку и при необходимости заменят элемент.

Ранее сообщалось об отзыве 10 тыс. автомобилей Citroen и Peugeot.

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