Татар-информ

27 апреля 2019, 22:48

Общество

В России отзывают около 800 автомобилей Nissan

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Общество

В России отзывают около 800 автомобилей Nissan

Под программу попали транспортные средства, произведенные с июля 2017-го по январь прошлого года.

(Казань, 27 апреля, «Татар-информ»). Росстандарт объявил об отзыве 771 автомобиля марки Nissan Terrano. Информация об этом размещена на сайте федерального агентства. 

Под программу попали транспортные средства, произведенные с июля 2017-го по январь прошлого года. 

Причиной отзыва стала неправильная установка при производстве диафрагмы камеры вакуумного тормозного усилителя, что может привести к утечке вакуума в усилителе во время движения. Это может снизить эффективность торможения и стать причиной появления постороннего шума из тормозного усилителя. 

На транспортных средствах проведут проверку и при необходимости заменят элемент.

Ранее сообщалось об отзыве 10 тыс. автомобилей Citroen и Peugeot.

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