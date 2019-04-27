Верхнеуслонские волонтеры убрались на территории Парка героев и могилах одиноких участников ВОВ

(Казань, 27 апреля, «Татар-информ»). В рамках акции «Чистый обелиск» волонтерский отряд Верхнеуслонской гимназии провел мероприятия совместно со специалистами социального центра «Островок надежды», пишет «Волжская новь».



В преддверии Дня Победы активисты организовали уборку на территории Парка героев в райцентре. Также волонтеры побывали на кладбище и навели идеальный порядок на могилах одиноких участников Великой Отечественной войны и солдатских вдов.





Добровольцы убрали мусор, старую траву с могил, почистили ограды.



Заведующая отделением социальной помощи семье и детям Эльвира Сафиуллина отметила, что в целях гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения эта акция пошла на пользу.





По словам специалиста, все меньше остается живых участников тех исторических событий. «Многих уже давно нет в живых. Разъехались дети и внуки. Некому навести у них на могилах порядок. А ведь они не просто участники войны, они победители. И благодаря им сегодня живем мы», – подытожила Эльвира Сафиуллина.

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