В России усовершенствуют график работы детских садов и школ

(Казань, 27 апреля, «Татар-информ»). Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил трем федеральным министерствам социального блока проработать вопрос совершенствования рабочего графика в российских детских садах и школах, об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на портале Правительства.

«Подготовьте предложения по механизмам публичного обсуждения графиков работы детских дошкольных учреждений и школьных учреждений, а также качества их работы», — говорится в документе.

Проработать вопрос поручено Минпросвещения, Минздраву и Минкультуры России. Ведомствам предлагается проанализировать практику регионов по установлению режимов работы детсадов и школьных учреждений по «семейному графику». Проект должен быть предоставлен до 1 июля этого года.

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