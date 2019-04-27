Татар-информ

27 апреля 2019, 16:20

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Свыше 70 би-боев массово выполнили прыжки на руке, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса

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ОбществоКультураСпорт

Свыше 70 би-боев массово выполнили прыжки на руке, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса

Фото: Марат Ишкильдин

Съемка видео-заявки на рекорд Гиннесса с элементом handpops состоялась на смотровой площадке центра семьи «Казан».

(Казань, 27 апреля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В рамках фестиваля по брейкингу и стрит-арту Combonation, который проходит в столице Татарстана в эти дни, более 70 человек выполнили элемент handhops (когда человек прыгает на одной руке – прим. Т-и) для того, чтобы подать видео-заявку на рассмотрение комиссии Книги рекордов Гиннесса.

«Мы собрались в центре семьи «Казан», чтобы заснять первый в мире рекорд прыгающих на одной руке людей», – заявил организатор фестиваля Combonation Александр Шаталов.

Это будет самое массовое в мире выполнение одного из элементов power triks под названием handhops (переводится с английского как «прыжки на руке» – прим. Т-и). Чтобы принять участие в рекорде на фестиваль приехали свыше 70 человек из разных уголков мира.

«Сегодня рекорд состоялся только благодаря сплоченной команде фестиваля», — сказал Александр Шаталов.

Организаторам фестиваля пришлось перенести выполнение элемента с 28 на 27 апреля, поскольку метеорологи обещают завтра дождливую погоду. Перед записью провели отбор: участники продемонстрировали свое умение прыгать на руке 20 раз. Тем, кто смог это сделать, раздали одинаковые футболки фестиваля и перчатки. 

«Мне понравилось, что все участники были очень организованные», — добавил организатор фестиваля Combonation.

«Прыжки на руке – один из моих любимых элементов power triks. Могу прыгнуть на руке стабильно более 80 раз. Когда я узнал о возможности поучаствовать в таком мероприятии, как рекорд Гиннесса, я сразу подал заявку на участие», — рассказал один из участников Константин Гусс.

Видео World handhops record («Максимальное количество человек, одновременно выполняющих прыжки на руке») будет отправлено на рассмотрение комиссии Книги рекордов Гиннесса.

«Участвую в рекорде, потому что хочу поддержать фестиваль Combonation и протестировать свои возможности. В среднем напрыгиваю на руке около 50 раз», — рассказал другой участник из Альметьевска Альберт.

Международный фестиваль по брейкингу и стрит-арту Combonation является ежегодным и проводится в городе Казань уже 11-й раз. Во время него проводятся баттлы среди би-боев и би-герл в таких номинациях, как breaking, power move, trickonometry и style novators. Также во время фестиваля проводится граффити-контест, или соревнование для уличных художников.

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