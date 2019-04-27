Активисты высадили в Набережных Челнах рябины, липы и хвойные деревья

(Казань, 27 апреля, «Татар-информ»). В Автозаводском районе города Набережные Челны 27 апреля провели очередной субботник. ТОС «Боровецкий» и жители 68-го микрорайона, экологическое движение «Экоактивисты» совместно с жителями 67-го комплекса очистили Боровецкий лес от мусора, пишут «Челнинские известия».

Из лесного массива было вывезено 12 кубометров ТБО. Участие в акции приняли 145 человек.



Сотрудники Горзеленхоза совместно с учащимися гимназии № 77 убрали листву по проспекту Мира от улицы Татарстан до проспекта Автозаводский.



В рамках республиканской природоохранной акции управляющие компании, предприятия торговли, учреждения здравоохранения, образования, культуры и спорта, общественные организации Автозаводского района приняли активное участие в посадке деревьев и кустарников на закрепленных территориях.

Активисты ТОСов высадили сосны, рябины, липы, ели и различные виды кустарников. Всего по району посажено 486 саженцев.

Кроме того, администрация Автозаводского района совместно со студентами Университета управления «ТИСБИ», учащимися школы № 55 и жителями села Боровецкое, председателями территориальных общественных самоуправлений организовали День памяти на кладбище села Боровецкое в 51-м комплексе. Все неравнодушны граждане выполнили работы по благоустройству и санитарной очистке, спиливанию поросли и сухостоя.

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